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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.07.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Yeni sezon derbi heyecanıyla başlıyor

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Yeni sezon derbi heyecanıyla başlıyor

Geçtiğimiz 3 sezon boyunca rekabetin ve heyecanın zirve yaptığı Zula Süper Lig’de 4. Sezon, hafta sonu gerçekleşecek karşılaşmalarla başlayacak ve 28 Temmuz Pazar günü Galatasaray Espor–1907 Fenerbahçe takımlarının derbi heyecanı yaşanacak.

Sezon genelinde 200 bin TL, toplamda 800 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in 4. sezonunda, birbirinden güçlü ve profesyonel espor takımları kıyasıya rekabet edecek. Her takımın 18 maç yapacağı zorlu maraton,  Nonstop Zula Espor Merkezi’nde 12-13 Ekim'de gerçekleşecek final karşılaşmalarıyla son bulacak.

27 Temmuz’da başlayacak Zula Süper Lig’in 4. sezonunda 10 takım kıyasıya rekabet edecek.  Sezonun ilk hafta sonu, 28 Temmuz Pazar günü Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımlarının derbi heyecanına da sahne olacak.  Zula Süper Lig 4. Sezon’da, Beşiktaş ve İstanbul Wild Cats takımları Lig’de ilk kez yer alırken, lig boyunca Bursa Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, İstanbul Espor Kulübü, Mod-Z, Oyun Hizmetleri kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, cumartesi ve pazar günleri saat 14:00 - 20:00 arasında her gün 5 maç şeklinde gerçekleşecek. Birbirinden güçlü ve profesyonel espor takımlarının yer aldığı ligde, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 4. Sezonu’nda adrenalin zirveye çıkacak. 12-13 Ekim’de gerçekleşecek Zula Süper Lig final heyecanına ise Nonstop Zula Espor Merkezi ev sahipliği yapacak.

Yeni Sezondan Kısa Kısa

-Sezonda daha profesyonel bir yayın sistemine geçen Zula Süper Lig, karşılaşma günleri güçlü takımlarıyla çok daha keyifli bir espor deneyimi yaşatacak. Espor severler tüm maçları her hafta Zula’nın Youtube ve Twitch kanallarından canlı izleyebilecek.

-Global espor arenasında bu alana yatırım yapan ilk spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş ve Espor Kulüpler Birliği'nin öncü takımlarından İstanbul Wild Cats, bu sezon ligin yeni takımları arasında yer alıyor. 

-1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor’un ardından lig aşamasında derece elde eden takım 3. ve son Türk takımı olarak Kasım ayında gerçekleşecek 250 bin $ ödül havuzlu Zula Word Cup’a katılma hakkını kazanacak. 

-Zula Süper Lig’e eş zamanlı olarak devam eden Zula Rekabet Turnuvası’nın şampiyon takımı, bir üst lig olan Zula Süper Lig’e çıkış biletinin de sahibi olacak. Zula Süper Lig'in sonuncu takımı ise Lig’e veda edecek.

Yeni sezon derbi heyecanıyla başlıyor

 

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