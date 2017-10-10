Yeni rekor kırdı! Robin van Persie...

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Robin van Persie’nin kronik sakat olduğunu Terraneo’nun kendilerinden sakladığını iddia ederken, ilginç bir gerçek ortaya çıktı...
Hollandalı oyuncu Feyenoord ve Arsenal kariyerleri boyunca hiç uzun süreli sakatlıklar yaşamazken, United formasıyla 2013’ten ayrıldığı 2015 yılına kadar 3 kez uzun süreli sakatlık yaşadı.
Toplamda 25 hafta sahalardan uzak kaldı. Aralık 2013’te 11 hafta, 2014 Mart’ta 7 ve 2015 Şubat’ında da 7 hafta sakatlığı yüzünden sahada olamamıştı. van Persie Fenerbahçe’de geçen 2 yılda 12 kez sakatlandı. 26 hafta sahalardan uzak kaldı. (Fotospor)