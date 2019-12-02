Yeni nesil espor platformu Planet9 kapalı beta programını genişletti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriYeni nesil espor platformu Planet9 kapalı beta programını genişletti
GerieSpor Yeni nesil espor platformu Planet9 kapalı beta programını genişletti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
02.12.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Yeni nesil espor platformu Planet9 kapalı beta programını genişletti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni nesil espor platformu Planet9 kapalı beta programını genişletti

1 Aralık tarihinden itibaren daha çok oyuncu, kendi takımını kurup mükemmel olmak için çalışarak zafer mücadelesi verebilecek.

Acer, yeni nesil espor topluluğu platformu Planet9’un kapalı beta programını 1 Aralık’tan itibaren genişleteceğini duyurdu. Eylül ayında kısıtlı bir kapalı beta programı olarak başlatılan Planet9’un son derece olumlu tepkiler almasının ardından Acer, platformun kapalı beta programını genişletmeye karar verdi. Kullanıcılar, 1 Aralık tarihi itibarıyla programa kayıt yaptırmaya başladı.

Planet9, yakın beceri düzeyine sahip ve benzer hedefleri paylaşan oyuncuları bir araya getirip birer takım haline gelmelerine yardımcı olan bir sosyal platform görevi görüyor. Planet9 ayrıca oyunculara performansları hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmeleri için motivasyon kaynağı oluyor.

Takım Kurma: Oyun içi veriler ile sosyal özellikleri bir araya getiren dünyadaki tek platform

Planet9 farklı e-spor topluluklarını tek bir yerde toplamak için tasarlandı. Bu toplulukları etkin bir şekilde yönetip birleştirmek, platformun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Platform, kullanıcıların oyun türü, beceri düzeyi ve saat dilimi gibi faktörlere göre takım arkadaşları bulmasına yardımcı oluyor. Ayrıca puan, yol, başarı oranı, ölüm konumu gibi çeşitli verileri toplayıp kaydeden platform, koçlara ve menajerlere oyuncuları yönlendirmelerine yardımcı olacak bilgiler sağlıyor.

Önceden yalnızca profesyonellerin erişebildiği Planet9, beceri seviyesi ne olursa olsun her düzeyden oyuncuya hem kendi hem de takımının performansıyla alakalı derinlemesine detaylı istatistikler sunan dünyadaki ilk platform olma özelliğine sahip. Planet9 platformu tüm oyuncuların kendilerini geliştirirken verilere dayalı kararlar verebilmeleri için tasarlandı. Oyuncular bu sayede, düzeltmeleri gereken zayıf yanlarını görebiliyor ve hangi güçlü noktalarına odaklanabileceklerini anlayabiliyor.

Planet9 oyuncuların buluşup stratejileri üzerine konuşabileceği ve menajerlerin maçları daha kolay organize edebileceği güvenli ve kapalı bir platform sunmayı hedefliyor.

1 - 31 Aralık tarihleri arasında Planet9’a katılan oyuncular, takım arkadaşı olmak istedikleriyle paylaşabilecekleri bir davet kodu alacak. Kullanıcılar, bu davet kodlarını diğer oyuncularla paylaşabilecek. En az bir kişiyi takımına davet eden herkes çekilişe katılarak oyun aksesuarları ve Predator cihazları kazanma şansı elde edecek.

“Hazırlık maçı” - Diğerlerine meydan okuyun, maç öncesi lobisinde konuşun ve kimin en iyi olduğunu ortaya çıkarın

Planet9 oyunculara benzersiz bir mücadele platformu sunuyor. Maç öncesinde her takım, rakibinin bireysel ve takım verilerini görebiliyor. Bu şekilde her iki takım da rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu da herkes için çok daha yüksek kaliteli bir deneyim oluşturuyor.

Tüm maçlar Planet9’un etkinlik takvimine kaydediliyor. Maçlar başlamadan önce oyunculara hatırlatma gönderiliyor. Tüm oyuncular toplandığında her iki takım da maç öncesi lobisinde maç başlayana kadar sesli veya yazılı olarak konuşabiliyor.

Aralık ayı boyunca platformun özelliklerini keşfedip takım arkadaşları bulabilecek olan oyuncular, ocak ayında düzenlenecek Planet9 e-spor turnuvasına hazırlanabilecek.

Planet9, 1 Ocak 2020 tarihinde “Rise of the Heroes” adlı e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak. Oyuncular 13 Şubat’a kadar günlük görevleri tamamlayıp, daha sonra turnuvaya katılmak için kullanabilecekleri sanal para birimi Stargem’leri toplayabilecek. Turnuvanın birincisi ise gelecek turnuvalarda da kendisine yardımcı olacak güçlü bir Predator cihazının sahibi olacak.

Planet9: Açık Beta Programı 30 Ocak 2020’de başlıyor

Planet9’un ikinci kapalı beta programı 1 Aralık’ta başlayacak. Aralık ayı boyunca takım arkadaşlarınızla antrenman yapın, stratejilerinizi belirleyin ve size özel oyun verilerinden dersler çıkararak 1 Ocak’taki Predator oyuncu cihazı ödüllü Rise of the Heroes turnuvasına hazırlanın.

Planet9, turnuvanın tamamlanmasının ardından 30 Ocak 2020 tarihinde resmi açık beta programına geçecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle