Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu
Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri belli oldu.
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Sabri Çelik
Üyeler: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır
Geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etmişti.
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