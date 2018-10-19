Yeni menajer Yasemin Horasan
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni menajeri Yasemin Horasan oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın menajerliğine Yasemin Horasan'ın getirildiği ifade edildi.
Ay-yıldızlıların yeni menajeri Horasan, 2015 yılında basketbol kariyerini noktaladı.
Oyunculuk kariyeri boyunca hem milli takım hem de kulüp takımlarında önemli başarılar yaşayan ve 328 defa Ay-yıldızlı formayı giyen Horasan, FIBA önderliğinde Erasmus+ desteğiyle gerçekleştirilen Time-Out Projesi’nde de yer almıştı.
Horasan, 2017 yılında Genç Kız Milli Takımı, bu yılda da Yıldız Kız Milli Takımı ve Ümit Kız Milli Takımı menajerliği görevlerinde bulundu.
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