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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un zorlu sınavı! Partizan'ın iddaa oranı düşüyor...

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Yeni Malatyaspor'un zorlu sınavı! Partizan'ın iddaa oranı düşüyor...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, zorlu Sırbistan deplasmanında! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

PARTIZAN - YENİ MALATYASPOR

- Bir önceki turda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyen Yeni Malatyaspor'da kaleci Farnolle, deplasmandaki rövanş maçının yıldızlarından biri olmuştu ama maalesef ırkçı sözlü saldırıya maruz kalmıştı.

- O maçta sonradan oyuna giren Gökhan Töre'nin, bu sefer ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan'ı taktik antrenmanlarda ana kadroda denediği gelen bilgiler arasında...

- Ligleri bizden önce başlayan Partizan ise 2 hafta sonunda fire vermedi, kalesinde gol görmedi...

- İlk olarak iddaa bültenine 2,00 oranıyla gelen "Partizan kazanır" arka arkaya düşüler yaşadı ve an itibariyle 1,75'ten oynanmakta!

Yeni Malatyasporun zorlu sınavı Partizanın iddaa oranı düşüyor...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Gökhan Töre, Fofana ve Jahovic gibi transferlerle hücumdaki gücüne güç katan Malatya temsilcisi yeni zafer peşinde.

Sırbistan’da sezon başladı. Partizan, oynadığı iki maçı da gol yemeden kazanmayı başardı. Avrupa Ligi’nde de bir önceki turda Galler ekibi Connahs’ı saf dışı bırakmışlardı.

Geçen sezon 22 gol atan Gomes’i 3 milyon euro karşılığında Arabistan’a satıp boşluğu Roma’dan Umar Sadıq ile doldurdular. Genç bir kadroya sahip Partizan’da bir dönem CSKA Moskova'da izlediğimiz Zoran Tosic de forma giyiyor. 

Partizan, sahasında ateşli bir taraftar grubuna sahip. İlk maçta rakibimiz karşısında favori olan taraf da onlar. 

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