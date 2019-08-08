Yeni Malatyaspor'un zorlu sınavı! Partizan'ın iddaa oranı düşüyor...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, zorlu Sırbistan deplasmanında! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
PARTIZAN - YENİ MALATYASPOR
- Bir önceki turda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyen Yeni Malatyaspor'da kaleci Farnolle, deplasmandaki rövanş maçının yıldızlarından biri olmuştu ama maalesef ırkçı sözlü saldırıya maruz kalmıştı.
- O maçta sonradan oyuna giren Gökhan Töre'nin, bu sefer ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan'ı taktik antrenmanlarda ana kadroda denediği gelen bilgiler arasında...
- Ligleri bizden önce başlayan Partizan ise 2 hafta sonunda fire vermedi, kalesinde gol görmedi...
- İlk olarak iddaa bültenine 2,00 oranıyla gelen "Partizan kazanır" arka arkaya düşüler yaşadı ve an itibariyle 1,75'ten oynanmakta!
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Gökhan Töre, Fofana ve Jahovic gibi transferlerle hücumdaki gücüne güç katan Malatya temsilcisi yeni zafer peşinde.
Sırbistan’da sezon başladı. Partizan, oynadığı iki maçı da gol yemeden kazanmayı başardı. Avrupa Ligi’nde de bir önceki turda Galler ekibi Connahs’ı saf dışı bırakmışlardı.
Geçen sezon 22 gol atan Gomes’i 3 milyon euro karşılığında Arabistan’a satıp boşluğu Roma’dan Umar Sadıq ile doldurdular. Genç bir kadroya sahip Partizan’da bir dönem CSKA Moskova'da izlediğimiz Zoran Tosic de forma giyiyor.
Partizan, sahasında ateşli bir taraftar grubuna sahip. İlk maçta rakibimiz karşısında favori olan taraf da onlar.
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