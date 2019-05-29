Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ve en golcü ismi orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic oldu.

Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Toplam 29 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, bu sezon takıma dahil olan orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic, 32 müsabakada 2 bin 479 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Aleksic'i 2 bin 359 dakikayla Faslı defans oyuncusu Issam Chebake, 2 bin 287 dakikayla orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve 2 bin 251 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.

- En golcü oyuncu da Aleksic

Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunda attığı 47 golün 10'una Danijel Aleksic imza attı. İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, bu sezon takımın en skorer ismi olarak kayıtlara geçti. Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından 6 golle Adem Büyük geldi. Guilherme, Donald ve Ömer Şişmanoğlu ise sezonu 5'er gol atarak tamamladı.

- En hırçını Mustafa Akbaş

Evkur Yeni Malatyaspor'un en hırçın futbolcusu ise devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş oldu.

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından sarı-siyahlıların 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Akbaş, devre arası hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının ilk 4 maçında forma giyemedi.

Ligin 29. haftasında eski takımına karşı oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı gören Akbaş, son hafta ise Bursaspor karşısında gördüğü kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Akbaş'ı, 8 sarı, 1 kırmızı kartla Guilherme ile 8 sarıyla Donald, 7 sarı kartla Aleksic ve Adem Büyük takip etti.

Malatya temsilcisi sezon boyuncu 79 sarı kart gördü.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Yeni Malatyasporun vazgeçilmezi Aleksic

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kazanan yarı finalde! Ankara'da coşan Türk Telekom'un iddaa oranı...
Florentino Perez sinyali verdi! Eden Hazard...
Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri