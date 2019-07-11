Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri karşı karşıya! iddaa'nın favorisi ise...
UEFA Avrupa Ligi'nde eleme heyecanı yaşanıyor. İkinci turda rakibin bekleyen Yeni Malatyaspor, gözünü "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" maçına dikmil durumda! İşte öne çıkanlar ve iddaa'nın favorisi...
OLIMPIJA LJUBLJANA - RIGAS FUTBOLA SKOLA
- Yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde hazırlanan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemedeki rakibi, "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" eşleşmesinin galibi olacak.
- Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon Maribor'un gerisinde kaldı ve ligi 2. sırada bitirdi.
- Sağda Jucie Lupeta, solda Stefan Savic göze çarpan isimler...
- RFS (Rigas Futbola Skola) ise Letonya'da geçen yıl 3. oldu ve kupada yarı final oynadı.
- Yaş ortalaması yüksek olan takımda en dikkat çeken isim, 22 resmi maçta 13 gole katkı (7 gol - 6 asist) veren Tomas Simkovic.
MİSLİ.COM ÜYELERİ "EV SAHİBİ KAZANIR" DİYOR!
318 iddaa koduyla bültende yer alan maçta ev sahibi Olimpija Ljubljana açık favori olarak gözüküyor...
Bu maça bahis yapan Misli.com üyeleri, %66 gibi yüksek bir yüzdeyle 1,20'den ev sahibini kuponlarına eklemiş durumda.
Maçta en az 3 gol çıkar diyerek 1,55'ten 2.5 ÜST tercih edenlerin de %17'lik kesim olduğunun altını çizelim...
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