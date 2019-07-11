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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.07.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri karşı karşıya! iddaa'nın favorisi ise...

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Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri karşı karşıya! iddaa'nın favorisi ise...

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme heyecanı yaşanıyor. İkinci turda rakibin bekleyen Yeni Malatyaspor, gözünü "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" maçına dikmil durumda! İşte öne çıkanlar ve iddaa'nın favorisi...

OLIMPIJA LJUBLJANA - RIGAS FUTBOLA SKOLA

- Yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde hazırlanan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemedeki rakibi, "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" eşleşmesinin galibi olacak.

- Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon Maribor'un gerisinde kaldı ve ligi 2. sırada bitirdi.

- Sağda Jucie Lupeta, solda Stefan Savic göze çarpan isimler...

- RFS (Rigas Futbola Skola) ise Letonya'da geçen yıl 3. oldu ve kupada yarı final oynadı.

- Yaş ortalaması yüksek olan takımda en dikkat çeken isim, 22 resmi maçta 13 gole katkı (7 gol - 6 asist) veren Tomas Simkovic.

Yeni Malatyasporun muhtemel rakipleri karşı karşıya iddaanın favorisi ise...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "EV SAHİBİ KAZANIR" DİYOR!

318 iddaa koduyla bültende yer alan maçta ev sahibi Olimpija Ljubljana açık favori olarak gözüküyor...

Bu maça bahis yapan Misli.com üyeleri, %66 gibi yüksek bir yüzdeyle 1,20'den ev sahibini kuponlarına eklemiş durumda.

Maçta en az 3 gol çıkar diyerek 1,55'ten 2.5 ÜST tercih edenlerin de %17'lik kesim olduğunun altını çizelim...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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