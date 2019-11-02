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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un İstanbul kabusu! 10 maçta galibiyet yok...

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Yeni Malatyaspor'un İstanbul kabusu! 10 maçta galibiyet yok...

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı 10 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 10 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı lig maçlarının sonuçları şöyle:

2017-2018
Kasımpaşa 3-2
Fenerbahçe 3-1
Medipol Başakşehir 1-0
Beşiktaş 3-1
Galatasaray 2-0

2018-2019
Beşiktaş 2-1
Medipol Başakşehir 1-1
Kasımpaşa 3-0
Fenerbahçe 3-2
Galatasaray 3-0

- Kalesinde 24 gol gördü

Malatya ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Sarı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda kalesinde 12 gol gördü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor geçen sezon Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda 12 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkarttı.

Malatya ekibi, İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı maçlarda sadece sekiz kez gol sevinci yaşadı.

- Çelikel: "zirve yarışında biz de yer almak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de başarılı ve emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

Bu hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çelikel, "Kasımpaşa maçında hedefimiz 3 puan. Hazırlıklarımız bu yönde sürüyor. Takımımıza güveniyoruz ama karşımızda da kaliteli bir takım var. Kasımpaşa iyi bir kadroya sahip ancak biz de iyiyiz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Bu maçtan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Kasımpaşa maçını da kazanıp, zirve yarışında biz de yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Çelikel, Süper Lig'de üçüncü sezonlarını geçirdiklerini dile getirerek, İstanbul deplasmanında oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.

İyi ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"İstanbul takımlarına karşı bu talihsiz tabloyu aşmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp taraftarımızın yüzünü İstanbul'da güldürmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Şu an Türkiye'de ofansif oynayan en iyi takımlardan biriyiz. Kasımpaşa maçında da aynı oyunumuzu oynayıp, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp, İstanbul'daki bu kötü gidişata 'dur' deyip, ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." 

Yeni Malatyasporun İstanbul kabusu 10 maçta galibiyet yok...

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