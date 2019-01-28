Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüyor! Fenerbahçe'de 6 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde 6 eksik var, Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüşte...
- Son 13 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen Fenerbahçe'de 6 da eksik var!
- Savunmanın sigortası Martin Skrtel cezalı. Tolga Ciğerci, Erten Ersu, Harun Tekin, Michael Frey ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakat.
- Geçen sezon oynadıkları iki Malatyaspor maçını da kazanan sarı lacivertliler, bu sezonun ilk maçını ise 1-0 kaybetmişti.
- Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme iyileşti, Erol Bulut'tan forma bekliyor.
- iddaa'da Malatyaspor galibiyeti bir ara 6,00'ya kadar yükselmişti ama 5 kere düşüş yaşadı ve şu an 4,20'den oynanıyor.
- Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybeden (6 galibiyet - 2 beraberlik) sarı-siyahlılar, İstanbul'da ne yapacak büyük merak konusu...
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