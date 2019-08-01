Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüyor! Avrupa Ligi ön eleme maçında...
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona giren Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Slovenya'daki rövanş öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
O.LJUBLJANA - Y.MALATYASPOR
- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, Malatya'da 2-2 biten maçın rövanşında Yeni Malatyaspor, Slovenya deplasmanında Olimpija Ljubljana karşısında tur arıyor...
- Yeni transferler Hadebe, Jahovic ve Fofana ilk maçta forma giymişti. Kampa geç katılan Guilherme ise mücadelenin ikinci bölümünde sahaya çıkmıştı.
- Sergen Yalçın muhtemelen, Brezilyalı oyuncuya bu sefer ilk 11'de şans verecektir.
- iddaa bültenine 3,10'dan giriş yapan "Yeni Malatyaspor" kazanır tercihi 2,85'e gerilemiş durumda!
- Turu geçen tarafın "Connah's Quay Nomads - Partizan" eşleşmesinden gelecek takımla eşleşeceğini hatırlatalım. Partizan, Galler'de 1-0 kazanıp tur için Sırbistan'a avantalı dönmüştü...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, Konyaspor’dan Fofana ve Jahovic takviyeleriyle hücum gücünü arttırdı. İlk maçta 2 gol bulsalar da savunmada alarm verdiler. İlk golde savunmanın, ikinci golde ise kaleci Farnolle’nin hatası vardı.
Slovenya Ligi’nde oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Olimpija Ljubljana ise ilerideki hızlı oyuncularıyla dikkat çekiyor. Temsilcimizin hatalarını iyi değerlendirdiler.
Kağıt üzerinde iç saha avantajı ve ilk maç skoru itibariyle ile tur adına favori onlar. Yeni Malatyaspor, yine de kolay teslim olmaz.
Karşılıklı goller izleriz. iddaa'da "KG VAR" tercihi uygun.
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Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea kazanmıştı...
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