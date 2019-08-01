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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüyor! Avrupa Ligi ön eleme maçında...

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Yeni Malatyaspor'un iddaa oranı düşüyor! Avrupa Ligi ön eleme maçında...

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona giren Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Slovenya'daki rövanş öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

O.LJUBLJANA - Y.MALATYASPOR

- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, Malatya'da 2-2 biten maçın rövanşında Yeni Malatyaspor, Slovenya deplasmanında Olimpija Ljubljana karşısında tur arıyor...

- Yeni transferler Hadebe, Jahovic ve Fofana ilk maçta forma giymişti. Kampa geç katılan Guilherme ise mücadelenin ikinci bölümünde sahaya çıkmıştı.

- Sergen Yalçın muhtemelen, Brezilyalı oyuncuya bu sefer ilk 11'de şans verecektir. 

- iddaa bültenine 3,10'dan giriş yapan "Yeni Malatyaspor" kazanır tercihi 2,85'e gerilemiş durumda!

- Turu geçen tarafın "Connah's Quay Nomads - Partizan" eşleşmesinden gelecek takımla eşleşeceğini hatırlatalım. Partizan, Galler'de 1-0 kazanıp tur için Sırbistan'a avantalı dönmüştü...

Yeni Malatyasporun iddaa oranı düşüyor Avrupa Ligi ön eleme maçında...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, Konyaspor’dan Fofana ve Jahovic takviyeleriyle hücum gücünü arttırdı. İlk maçta 2 gol bulsalar da savunmada alarm verdiler. İlk golde savunmanın, ikinci golde ise kaleci Farnolle’nin hatası vardı.

Slovenya Ligi’nde oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Olimpija Ljubljana ise ilerideki hızlı oyuncularıyla dikkat çekiyor. Temsilcimizin hatalarını iyi değerlendirdiler.

Kağıt üzerinde iç saha avantajı ve ilk maç skoru itibariyle ile tur adına favori onlar. Yeni Malatyaspor, yine de kolay teslim olmaz.

Karşılıklı goller izleriz. iddaa'da "KG VAR" tercihi uygun.

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Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni Chelsea kazanmıştı...

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