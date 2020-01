Yeni Malatyaspor’un Ekvadorlu futbolcusu Arturo Mina: "Türkiye ligi hiç kolay bir lig değil"

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da hazırlanan Yeni Malatyaspor’da Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



İlk yarıda fazla forma şansı bulamadığını ifade eden Arturo Mina, "Kendi adıma ilk yarı için şunu söyleyebilirim; çok fazla şans bulamadım, yeterince oynayamadım. Daha fazla puan alma şansımız vardı ama siz de biliyorsunuz ki son dakikalarda ikişer 4 puan bıraktık. Şimdi puan durumu olarak böyleyiz ama hedefimiz yukarılar, yukarıya çıkabiliriz" diye konuştu.



"SERGEN YALÇIN İLE BİRLİKTE LİGİN SONUNDA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ"



Teknik direktörü Sergen Yalçın’a övgü dolu sözlerde bulunan Mina, "Kendisi çok iyi bir hoca, futbolu çok iyi biliyor ve futbolun içinden de geliyor. Sergen Yalçın çok hırslı, dediklerini yaptığımız sürece büyük ihtimalle ligin sonunda iyi yerlerde olacağız, kendisiyle beraber iyi şeyler bulacağız" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE LİGİ HİÇ KOLAY BİR LİG DEĞİL"



Arjantin Ligi ile Süper Lig arasında kıyasta bulunan Ekvadorlu oyuncu, "Arjantin Ligi iyi bir lig, çok yetenekli futbolcular var. Birçoğu da zaten bir süre sonra yeteneklerini gösterip Avrupa’ya gidiyorlar. Türkiye Ligi’ne geldiğim zaman önce bir saat ve kültür farklılığı var, farklı bir yapının içerisine geldim. Önce alışamadım bunun için bir süreç gerekti, bir süre sonra buraya da alıştım. Şimdi iki buçuk yıldır buradayım, burada da çok çekişmeli bir lig var, yarışmacı bir futbol var. Futbol sert oynanıyor, tüm takımın koşması gerekiyor, herkes koşuyor. Hiç de kolay bir lig olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı



"MALATYA’YA GELMEDEN ÖNCE ALANYASPOR BENİMLE İLGİLENİYORDU"



Yeni Malatyaspor’a gelmeden önce Aytemiz Alanyaspor’dan da teklif aldığını söyleyen Mina, "Buraya gelmeden önce 2 tane ciddi teklif aldım biri Paraguay’ın Serro takımından, oranın çok büyük takımlarından biri. Diğeri de Türkiye Süper Ligi’nden Alanyaspor benimle ilgileniyordu, sonuç itibariyle Malatya’ya geldim ve yaklaşık 3 senedir de buradayım. Mutluyum, şu an için burada her şey iyi" dedi.



"EN BEĞENDİĞİM FORVET VEDAT MURIC"



Türkiye’de en beğendiği forvetin Fenerbahçeli Vedat Muric olduğunu söyleyen Arturo Mina, "Türkiye’de çok iyi, hızlı ve kuvvetli forvetler var. Bana karşı oynayan, aklımda kalan, en çok ismini duyduğum, seyrettiğim ve beğendiğim forvet şu an için Vedat Muriç. Kendisine karşı oynayıp da zorlandığım forvet diye sorarsanız ise Beşiktaş’tan Burak, onunla zor geçmişti" diye konuştu.



"BURALARA GELMEK BENİM İÇİN ÇOK KOLAY OLMADI"



Çok çalıştığını ve bunun karşılığını aldığını belirten Mina, "Buralara gelmek benim adıma hiç kolay olmadı, hikayemi çok da paylaşmak istemiyorum ama yiyecek bulamadığım günlerim de oldu. Futbola başladım, antrenman yapacak malzemem olmadı, bunun için çok çalıştım ama sonunda tanrı bana bunun karşılığını verdi. Çalışırsanız, vazgeçmezseniz, çalışmaya devam ederseniz bir şekilde bunun karşılığını alıyorsunuz. Bununla beraber sonra kendimi filmin en sonunda çok büyük takımlarda da gördüm River Plate gibi. Milli takımda oynadım, tanrıdan bu çalışmamın karşılığında çok güzel hediyeler aldım. Şimdi de buradayım ama tekrarlıyorum buralara gelmek benim için çok kolay olmadı, o eski günler de eskide kaldı" dedi.



"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ŞEHRİN NUMARASI OLAN 44 NUMARA İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



44 numaranın hakkını vermek için elinde geleni yaptığını vurgulayan Mina, "Bu numarayı giymenin sorumlulukları var çünkü 44 şehrin numarası. Taraftarlar beni seviyor biliyorum, ben de onları seviyorum. Hep aklımda bu var, sahaya çıktığımda o numaranın hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"GELECEK SENE AVRUPA LİGİ’NDE GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"



Gelecek sene UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini kaydeden Arturo Mina, Böyle bir beklentimiz var, hedefimiz bu. Geçen sene gruplara kalmayı çok istiyorduk ama olmadı. Umuyorum bu sene bir şekilde gidecek ve gruplara kalacağız, Avrupa ile ilgili asıl hedefimiz bu" dedi.



TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ: ŞAMPİYON MALATYA!



Arturo Mina, oğlu Darius’un Ekvador’daki evlerinin ikinci katından düştükten sonra bir süre yoğun bakımda kaldığı zorlu süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, beni destekleyen, arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum, bu bana çok büyük bir güç verdi. Oradaki kötü günlerimde, özellikle ilk 1 hafta benim için çok zor geçti. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum, şu anda çocuğum iyi ve her şey daha da iyi olacak. Şampiyon Malatya!."