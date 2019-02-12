Yeni Malatyaspor'un 130 bin euroya transfer ettiği Aleksic ligi sallıyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında İsviçre ekibi St. Gallen'den kadrosuna kattığı Danijel Aleksic, performansıyla herkesin konuştuğu isim oldu.
Yeni Malatyaspor'un 130 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 27 yaşındaki Sırp futbolcu, 9'u Süper Lig'de, 3'ü kupada olmak üzere 12 gole imza attı. Aleksic 3 de asist yaptı.
Ligde attığı 9 golle gol krallığı yarışında da Diagne ve Rodallega'nın ardından 3. sırada yer alan Aleksic, ligde 4. sırada yer alan takımının başarısında büyük rol oynadı.
Süper Lig kulüpleri özellikle bu sezon mali açıdan büyük sıkıntı yaşarken, Yeni Malatyaspor'un çok uygun bir fiyata transfer ettiği futbolcudan bu kadar verim alması transfer dersi olarak yorumlandı.
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Evkur Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminde Premier Lig'den Kamara'yı da renklerine bağlamıştı...
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