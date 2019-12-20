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Futbol
20.12.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu...

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Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu...

Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir.

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Yeni Malatyaspordan yıkan haber Arturo Minanın oğlu...


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