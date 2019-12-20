Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu...

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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