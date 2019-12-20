Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu...
Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir.
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