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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.05.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu Murat, Avrupa'ya kenetlendi

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Yeni Malatyasporlu Murat, Avrupa'ya kenetlendi

Evkur Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Antalyaspor'dan alacakları 3 puanla Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 32 haftada topladığı 47 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları devam etti. Sportif direktör Ali Ravcı tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Sarı kart cezası bulunan Issam Chebake'nin katılmadığı antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Antalyaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Özellikle son maçta yine kalitemizi gösterdik. Seyir zevki yüksek bir maç oynadık. Bol pozisyona girdik ve maçı kazandık. Tabii ki Erzurum için üzücü bir olay oldu. Onlar son şanslarından bir tanesini kaybetti. İnşallah onlar da elinden geleni yapıp ligde kalırlar ama biz kendimizi düşünerek ilk 5 içinde Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Taraftarımıza Avrupa'yı armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ali Ravcı'nın kendilerini iyi tanıdıklarını kaydeden Murat Yıldırım, "Bize güven verdi, destekledi. Biz de onun güvenini boşa çıkarmadık. Elimizden geleni yaptık. Tabii ki böyle iyi sonuçlar alındığı zaman moraller de çok iyi oluyor. 3'te 3 yaptık ve herhalde bu sezon ilk defa böyle bir sonuç aldık. İnşallah 4'te 4 olur, neden olmasın ki. Rakibimiz Antalyaspor. Rakibimizi de yenerek artık Avrupa'yı garantilemek istiyoruz. İnşallah bunu da takım halinde başaracağız" diye konuştu.

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Yeni Malatyasporlu Murat, Avrupaya kenetlendi

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