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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.07.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu futbolcular yeni sezondan umutlu

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Yeni Malatyasporlu futbolcular yeni sezondan umutlu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un futbolcuları Sadık Çiftpınar ve Rahman Buğra Çağıran, yeni sezonda daha üst sıraları hedeflediklerini söyledi. 

Yeni sezon öncesi Düzce'de hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile orta saha futbolcusu Rahman Buğra Çağıran, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Bu sezon ligin zorlu geçeceğini düşündüğünü belirten Sadık Çiftpınar, "Lige yeni gelen takımlar, iyi transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Biz de bu ligin iyi ekiplerinden biriyiz. Burada arkadaşlarımızla beraber çok iyi çalışıyoruz ve lige hazırlanıyoruz. Geçen sezondan daha iyisini yaparak Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük takımlara karşı güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: 

"Sahada isimlerin çok önemi yok aslında. Mücadele eden, emek veren, ter döken ve o gün şanslı gününde olan takım maçı kazanıyor. Bu sene de bence öyle geçecek. Kolay bir lig olmayacak. Üst tarafları zorlayan Anadolu takımları olacak. Bunlardan biri olabilirsek ne mutlu bize." 
Sadık Çiftpınar, hedeflerinin ligi geçen sezonki sıralamanın üzerinde bitirmek olduğunu aktardı. 

Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi futbolculardan kurulan bir takım olduğunu aktaran Sadık Çiftpınar, "İyi bir ekibimiz var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Geçen sezonki kemik kadromuz korundu. Yeni gelecek arkadaşlar da olacaktır. Güzel bir birliktelik oluşturursak başarılı bir sezon geçiririz diye ümit ediyorum. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu. 

Birçok takımdan transfer teklifi aldığını vurgulayan Sadık Çiftpınar, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Şu anda Yeni Malatyaspor'un futbolcusuyum. Sözleşmem var. Arayan soranlar oluyor, teklifler geliyor. Bunu değerlendirecek olan tabii ki başkanımız. Her Türk futbolcunun hedefi olduğu gibi fırsat gelirse ve uygun görülürse büyük takımlarda oynamak isterim. Allah nasip ederse milli takım hedefim de var. Eksiklerimiz de var. Bunu da biliyoruz. Bu eksiklerimizi giderip, çok daha iyi futbolcu ve birey olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım hakkımızda hayırlısı olur." 

RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN: "UMARIM SEZONA GÜZEL BİR ŞEKİLDE BAŞLARIZ"

Yeni Malatyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, tüm güçleriyle yeni sezona hazırlandıklarını aktardı.

Azimli bir şekilde hazırlıklara devam ettiklerini ve günde çift antrenman yaptıklarını kaydeden Rahman Buğra, "Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir kamp dönemi geçiririz. Bunu hem kendim hem de diğer arkadaşlarım için istiyorum. Umarım sezona güzel bir şekilde başlarız." değerlendirmesinde bulundu. 

Takımın iskeletinin korunduğunu vurgulayan Rahman Buğra Çağıran, "Transfer edilen yeni oyuncularla daha da güçlendik. Takıma yeni katılanlar da gayet uyumlu. Takımda iyi bir arkadaşlık olduğu sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin ve hayallerinin olduğunu ifade eden Rahman Buğra, "Milli takımda forma giymek ve bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak istiyorum. Bunun için de özverili bir şekilde çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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