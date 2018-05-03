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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
03.05.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu futbolcular iddialı!

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Yeni Malatyasporlu futbolcular iddialı!

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolculardan Adem Büyük ve Michael Pereira, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçından puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalardaki karşılaşmalarda girdikleri pozisyonların bir çoğunda golü bulamayarak, şanssızlık yaşadıklarını belirtti.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bir puan aldıklarına değinen Adem Büyük, "Son 3 maçımız kaldı, bunlardan en fazla puanı almaya çalışacağız. Daha önce ligde 47 puan alacağımızı düşünüyordum. Şu an için 44 puana ulaşabiliriz." diye konuştu.

Adem, şunları kaydetti:
"Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Göztepe iyi bir takım ve futbolcu kalitesi yüksek. Puan veya puanlar alabiliriz. Rakibimizin Avrupa Ligi hedefi var, kazanmak için mücadele edecekler. Göztepe'den puan veya puanlar alacağımıza eminin çünkü takımımız deplasmanda neler yapabileceğini daha önce de gösterdi. Biz böyle maçları daha çok seviyoruz."

Michael Pereira ise Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olduklarını, bu nedenle ilk yıl ligde kalabilmenin önemi dile getirdi.
Ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini aktaran Pereira, "Uzun zamandır kazanmıyoruz, kalan 3 maçta en az 6 puana talibiz. Maç kazanarak, ligi iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Küçük takımlar bize karşı kapandıkları için gol bulmakta zorlanıyoruz. Büyük takımlar için özel bir hazırlığımız yok, her maça aynı titizlikle hazırlanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı- siyahlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yardımcı antrenör Turgay Karslı gözetiminde sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve taktik çalıştı. İl dışında bulunan teknik direktör Erol Bulut idmana katılmadı.

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