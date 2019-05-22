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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu futbolcu Bülent Cevahir: "UEFA Avrupa Ligi'ne yaklaştık"

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Yeni Malatyasporlu futbolcu Bülent Cevahir: "UEFA Avrupa Ligi'ne yaklaştık"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Bülent Cevahir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 26 Mayıs Pazar günü Bursaspor'u konuk edecekleri maça ilişkin, "UEFA Avrupa Ligi'ne yaklaştık. Diğer takımların durumu bizi ilgilendirmiyor. Bu hafta kazandığımızda Avrupa'ya gitme hakkına sahip olacağız. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.

Bursaspor maçı hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüren sarı-siyahlı ekibin oyuncularından Bülent Cevahir, antrenmanın ardından gazetecilere açıklama yapıp, bu sezon verdikleri emeğin karşılığını almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Takımın bir hedefi olduğunu ve buna ulaşmak istediklerini belirten Bülent, şöyle devam etti:

"Bu hafta evimizde oynayacağımız Bursaspor maçıyla geçen haftaki mağlubiyeti telafi edeceğiz. Herkesin isteği olan Avrupa'ya gitmeyi, bu hafta başaracağız. Takım arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayacak taraftarlarımıza güveniyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir sonuca ulaşırız. UEFA Avrupa Ligi'ne yaklaştık. Diğer takımların durumu bizi ilgilendirmiyor. Bu hafta kazandığımızda Avrupa'ya gitme hakkına sahip olacağız. Bunun için mücadele edeceğiz."
Bülent Cevahir, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarının farklı bir heyecan olduğunu anlatarak, "Bursaspor maçında inşallah taraftarımız yanımızda olur. Üç puanı alır ve sezonu güzel bir şekilde tamamlarız. UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında elimizden gelen mücadeleyi gösteririz. İnşallah orada gruplara kalırız. Tatil bizim için ikinci planda." değerlendirmesinde bulundu.

Chebake: "Ailem Türkiye'yi çok seviyor"

Sarı-siyahlı takımın Faslı futbolcusu Issam Chebake'nin babası Elkhalil ile kardeşi Mehdi de takımın antrenmanını izledi.
Issam Chebake, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan ayında ailesinin kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ramazanın Müslümanlar için önemli olduğunu aktaran Chebake, "Ailem Türkiye'yi çok seviyor ve ramazanı benimle geçirmek istediler. Beraber oruç açmak dinimizde önemli. Ailemle oruç açacağım için mutluyum. Müslüman bir ülkede futbol oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu müthiş bir duygu." şeklinde konuştu.

Chebake, kardeşinin de Fransa'da futbol oynadığını kaydetti.

Issam Chebake'nin babası Elkhalil ise, "Oğlumla gurur duyuyorum. Futbolunu geliştirdi. Türkiye'ye geldiğimde, kendi ülkeme gelmiş gibi seviniyorum. Oğlumun Müslüman bir ülkede oynaması beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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