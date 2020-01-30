Yeni Malatyaspor'dan son dakika Guilherme açıklaması!

Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon sarı-siyahlı takıma transfer olan futbolcunun sözleşmesini bugün tek taraflı feshettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA'ya başvuru yapacaklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Bu konuda her türlü hakkımızı arayacağız. Bu işin kanuni, hukuki boyutu, bir de normal olmayan gelişmiş olaylar var. Transfer bitimine 30 saat kala nezaketen bile bir kere aranmayan bir kulübüz. Bunların yaptığı çok doğru iş değil ama bu saatten sonra onların (Trabzonspor) bizi aramasını, bununla alakalı bir bilgi vermesini de istemiyoruz. Kendi nefsimizi düşündüğümüzden de bunu istemiyoruz. Aynı masada oturmuş insanlar olarak en azından aranıp transferle ilgili bir şeyler söylenmesi gerekiyordu, çizginin bu olması lazımdı. Hayırlı olsun. Biz bu saatten sonra Trabzonspor Kulübünden bununla ilgili açıklama da istemiyoruz, beklemiyoruz da. Trabzonspor gibi bir camiaya böyle intikam gibi bir şey de hiç yakışmadı. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar ama bu saatten sonra bu duruma TFF ve FIFA karar verecek."

Çelikel, futbolcunun serbest kalma ücretine ilişkin de değerlendirmede bulunurken, şunları kaydetti:

"Futbolcunun gündeme düşen 40 bin avroluk bir maddesi var. Evet bu madde doğru ama biz feshetmediğimiz sürece biz haklıyız, haklı sebeplerimiz var. Bu 40 bin avronun niye konulduğunu da söylemek istiyorum. Nihai olarak bizim bu futbolcuyla bir anlaşmamız oldu. Eğer biz o maddeyi koymasaydık kiralama bedeli olarak yaklaşık 500 bin avro para verecektik. O anki şartlarda en mantıklısı buydu. Biz Yeni Malatyaspor Kulübünün menfaatleri doğrultusunda buna karar verdik. Bunu da kamuoyu ve camiamız bilsin. Bu 40 bin avronun dışında ekstra bir madde daha var feshetmeme ile alakalı, belirli bir cezası var. Onu da biz sonuna kadar kullanacağız. Bu saatten sonra TFF ve FIFA bu duruma karar verecek. Yani Trabzonspor'a diyoruz ki yapabiliyorsa yapsın, alabilirse alsın. Fesih taahhütnamesi de vermek zorundalar, buyursunlar versinler."

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