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Futbol
20.12.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor'a gözdağı!

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Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor'a gözdağı!

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Turu geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupaya 5. turda dahil olduklarını ve TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 takım arasına kaldıklarını hatırlattı.

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Kura çekiminde ligin iki önemli takımı eşleşti. Seyir sevki yüksek ve kaliteli iki takımın mücadelesi olacak. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Hem deplasmanda hem de sahamızda galip gelerek çeyrek finale adımızı yazdıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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