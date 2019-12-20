Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor'a gözdağı!

Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupaya 5. turda dahil olduklarını ve TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 takım arasına kaldıklarını hatırlattı.

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Kura çekiminde ligin iki önemli takımı eşleşti. Seyir sevki yüksek ve kaliteli iki takımın mücadelesi olacak. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Hem deplasmanda hem de sahamızda galip gelerek çeyrek finale adımızı yazdıracağız." değerlendirmesinde bulundu.