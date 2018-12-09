Yeni Malatyaspor'dan müthiş geri dönüş! Tam 4 gol...
Süper Lig'de 15. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor geriye düştüğü maçta deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi BB Erzurumspor'un golünü 44. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk atarken konuk ekip Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Mitchell Donald, 78. dakika ve 90+5. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltirken BB Erzurumspor 14 puanda kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza)
Goller: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90 5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0
67. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Donald, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1
78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
90+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3
Yorumları Göster
Yorumları Gizle