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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.12.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan müthiş geri dönüş! Tam 4 gol...

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Yeni Malatyaspor'dan müthiş geri dönüş! Tam 4 gol...

Süper Lig'de 15. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor geriye düştüğü maçta deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi BB Erzurumspor'un golünü 44. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk atarken konuk ekip Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Mitchell Donald, 78. dakika ve 90+5. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltirken BB Erzurumspor 14 puanda kaldı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy) 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza) 
Goller: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90 5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor) 
Sarı kartlar: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Yeni Malatyaspordan müthiş geri dönüş Tam 4 gol...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0 
67. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Donald, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1 
78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2 
90+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3 

Yeni Malatyaspordan müthiş geri dönüş Tam 4 gol...

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