Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil paylaşımı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Almanya Milli Futbol Takımı'ndan ırkçılık ve baskı yüzünden ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.
Kulübün resmi internet sitesinden Mesut Özil'in dua ederken paylaşılan fotoğrafının altına şu ifadelere yer verildi:
"Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyor, uluslararası futbol camiasında var olan ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kabul etmiyoruz."
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle