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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan kötü prova

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Yeni Malatyaspor'dan kötü prova

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçında Romanya Ligi takımlarından Rapid Bükreş'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçında 25 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maça Bolu’da hazırlanan Malatya temsilcisi, kamptaki ikinci hazırlık maçında Rapid Bükreş’e 2-0 yenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maça kalede Abdulsamed, savunmada Robin, Mustafa, Chebake, Erkan, orta sahada Nuri, Donald, Ahmet, Bıfouma, Berk, forvette ise Jahovic 11'i ile çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın as kadroyla takımını sahaya çıkardığı mücadelenin ilk golü 18. dakikada Catalin Hlistei’den geldi. Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-0 Romanya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya Nuri- Murat Yıldırım, Rahman- Berk, Erkan -Bülent değişikliğiyle başladı.

Maç genelinde üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı takım gol noktalarında etkisiz kalınca bu iyi oyununu sonuca yansıtamadı.

Karşılaşmada dakikalar 80’i gösterirken Romanya ekibi Rapid Bükreş duran toptan Marian Draghiceanu ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0’a taşıdı.

Kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka Rapid Bükreş’in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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