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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.06.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan İlhan Palut sürprizi!

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Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik adam arayışları sürerken, yeni bir isim sarı-kırmızıların gündemine geldi.

Malatya temsilcisi, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgilenmeye başladı.

Geçen sezon Hatayspor’u Spor Toto 1. Lig'e çıkaran, bu sezon da Süper Lig’in kapısından döndüren 42 yaşındaki teknik adam İlhan Palut’a Yeni Malatyaspor’dan teklif gittiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde adı Tayfun Korkut ile anılan Malatya ekibinin genç teknik adama menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü konuşulmuştu.

Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, şimdide rotasını Hatayspor’un başarılı hocası İlhan Palut’a çevirdiği ileri sürülüyor.

Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Başkan Adil Gevrek’in önümüzdeki hafta Tayfun Korkut ya da İlhan Palut ikilisinden biriyle el sıkışacağı iddia ediliyor.

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Yeni Malatyaspordan İlhan Palut sürprizi

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Yeni Malatyaspordan İlhan Palut sürprizi

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