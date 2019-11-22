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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
22.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan iddialı Fenerbahçe açıklaması

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Yeni Malatyaspor'dan iddialı Fenerbahçe açıklaması

Yeni Malatyasporlu Mustafa Akbaş, Fenerbahçe ile oynanacak maç hakkında konuştu.

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe maçını kazanıp sıralamaya bakacağız." dedi.

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelen Mustafa Akbaş, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 12. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı, hedefleri ve Trabzonspor'dan ayrılış sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Akbaş, başarılı gidişatı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Akbaş, sezona iyi bir kadroyla başladıklarını ve önemli başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Şu an ligde bulunduğumuz sıralama bizim için tesadüf değil hatta iki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an liderlik koltuğunda biz olacaktık. Bunları maçlardan sonra analiz ediyoruz. Daha iyi performanslarla yukarı sıralara çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Sergen hoca topun bizde kalmasını istiyor"

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile takımın iyi bir uyum yakaladığını anlatan Akbaş, "Her hocanın kendine özgü taktiği var. Sergen hoca da topun bizde kalmasını istiyor. Yani göze hoş gelen bir futbol oynamamızı istiyor. Biz de onu sahada sergilemeye çalışıyoruz. Bu bize de olumlu yansıdı. Hem sıralama olarak hem de maçlardaki performansımız olarak üst sıralardayız, daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz"

Mustafa Akbaş, lige verilen milli maç arasının en çok kendilerine yaradığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte ofansif olarak güçlü oyunculardan eksiktik şimdi milli aranın ardından hepimiz birlikte çalışıyoruz. İki haftadır deplasmandaydık seyircimize kavuşacağımız bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız, sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız bu maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp sıralamaya bakacağız. Biz galibiyeti alalım sonrası Allah kerim."

- "Milli takımdaki arkadaşlarımız çok iyi performans sergiliyor"

A Milli Takımın başarılı bir dönem geçirdiğini anlatan 29 yaşındaki Akbaş, "Her zaman milli hedefim oldu, olacak ama şu an genç arkadaşlarımız gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Burada kimin oynadığından ziyade milli takımımızın bu zor döneminde insanları mutlu etmesidir." şeklinde konuştu.

- "Yönetici, hocası olsun onlara kırık ayrıldım"

Mustafa Akbaş, Trabzonspor'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'a geliş süreci ile ilgili de şunları kaydetti:

"Bir hayal kırıklığından ziyade kişilerin bana oradaki davranışı, yani kulübün içindeki yönetici, hocası olsun onlara kırık ayrıldım. Buraya geldim böyle nasipmiş, geldiğim için de çok mutluyum. Şu an sıralamadaki 6-7 takımın şampiyonluk hedefi var. Tabi bu uzun bir maraton ne olacağını ne biteceğini sezon sonunda göreceğiz. Biz de kendi aramızda konuşuyoruz, 'Neden olmasın' diye, her şey olabilir. Bizim takımın bir deplasman fobisi var. Son iki hafta deplasmanda oynamasıydık şu anda ben inanıyorum ki lider biz olacaktık. Şu an fikstür avantajı da bize döndü. İçeride daha çok maç oynayacağız. Bu maçları en iyi şekilde geçirip ligi en üst seviyede bitirmeyi hedefliyoruz."

Yeni Malatyaspordan iddialı Fenerbahçe açıklaması

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