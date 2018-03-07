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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt
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Sıradaki Haber:Karabükspor için kritik 15 gün

Futbol
07.03.2018 - 19:23, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt

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Yeni Malatyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi.

Yeni Malatyaspor'un açıklaması şu şekilde:

06.03.2018 tarihinde Fenerbahçe A.Ş. Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla ; 11.03.2018 tarihinde oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 25. Hafta Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe A.Ş. müsabakası misafir tribün bilet fiyatları ile alakalı kulübümüzü ağır ithamlarla, Fenerbahçe taraftarları dışında, Malatyalı futbolseverlerle de karşı karşıya getirecek açıklamalar yapılmıştır.

Hatta ve hatta kulübümüzü fırsatçılık ile suçlaması, tarihi başarılarla dolu ve kendine özgü bir kulüp duruşu olan Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Yönetim Kurulu´na yakışmamıştır. Futbolun marka değerini düşürücü, kurum ve kuruluşların saygınlığını zedeleyici bu açıklamaların sportmenlikle bağdaşmayan açıklamalar olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu´na Futbol Disiplin Talimatı´nın 38/1 – 4 hükmünde belirtilen ‘Basın ve yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF´nin saygınlığını zedeleyen , futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden, müsabakaların taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek yada bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan…..´ Hükmü uyarınca tarafımızdan gerekli başvurular yapılacak olup bu başvuru evrakları Fenerbahçe A.Ş. anlayışının aksine ; Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurullarına direkt olarak gönderilecek olup kamuoyuyla paylaşılmayacaktır.

Öncelikle kulübümüzün Futbol Disiplin Kurulu´na sevk edilmesinin talep edildiği bahsi geçen şikayet dilekçesinin direkt olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu´na gönderilmesi yerine kamuoyuyla paylaşılmasının art niyetli olduğunu düşünmekle beraber, gerek TFF ve Kurullarını kamuoyu önünde baskı altına alma ve saygınlığını zedeleme gayreti, gerekse de kulübümüzü kendi taraftarımızla karşı karşıya getirerek bu önemli maç öncesi Malatya´da bir kriz çıkarma gayreti olduğu apaçık ortadadır.

2017-2018 Futbol Sezonu´nda Spor Toto Süper Lig´de ilk sezonunu geçiren kulübümüz profesyonel futbol takımının sezon içinde uyguladığı maç bilet fiyatları, 17 süper lig takımının belirlediği maç bilet fiyatlarının çok daha altında olduğu bir gerçektir. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü ile oynanacak 25. Hafta müsabakasında bilet fiyatlarında yapılan artış Fenerbahçe A.Ş. Kulübü´nün yapmış olduğu açıklamanın aksine, ev sahibi takımın eşitliğine ve adalete aykırı bir artış olmayıp, ev sahibi ve misafir tribünlerin tamamında yapılan artış aynı orandadır. Yine Futbol Disiplin talimatının 49/2 maddesinde belirtilen ; ‘…….. rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30´undan fazla veya diğer trübünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan…..´ hüküm dikkate alınmış olup, Misafir Tribünü´nün konumlandırılmış olduğu Kuzey Üst Tribünü ile aynı seyir kalitesinde bulunan Güney Üst Tribünü bilet fiyatından %30 artış yapılarak 130.-TL bilet fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca kulübümüz aynı seyir kalitesinde bulunmayan Doğu ve Batı Tribünlerinde de aynı ölçekte bir fiyat artışı yapmıştır. Yeni Malatyaspor Kulubü olarak, her şartta ne olursa olsun hafta sonu oynanacak olan müsabakada sadece futbolun konuşulmasını, "Spor, barış, dostluk ve kardeşliktir.” anlayışıyla gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı amaçlayarak, maçın fair play ruhuyla geçmesini temenni ediyoruz. Saygılarımızla…

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