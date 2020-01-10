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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri
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Haber Giriş: 10.01.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri

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Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri

Beşiktaş'ın Guilherme ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'ın etik davranmadığını söyledi.

Beşiktaş'ın Guilherme transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Brezilyalı Guilherme'yi kadrosuna kattı.

YAPILAN ETİK DEĞİL

Bu gelişmenin üzerine canlı yayına bağlanan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Beşiktaş'tan herhangi kimse aramadı bizi. Ben bunu etik görmüyorum zaten. Kiralık olarak oyuncu bizde bulunuyor. Menajerinin görüştüğünü biliyoruz. Etik olmayan tarafı da bu. Ben haberleri görünce rahatsız oldum. Beşiktaş'ın aramasını bekliyorum. Yapılan etik değil. " dedi.

HUKUKEN TRANSFER OLABİLİR

Adil Gevrek sözlerini "Beşiktaş'ın Benevento ile görüştüğünü biliyoruz. Olaylar hiç etik değil. Mesela Fenerbahçe bizden oyuncu aldı ve tüm olay boyunca bizim haberimiz vardı. Hukuken transfer olabilir ama ben yapılanları kesinlikle etik bulmuyorum. Bizi arayacaklarını söylediler ama hiç kimse aramadı. Biz oyuncuya izin verdik aslında." ifadeleriyle tamamladı.

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