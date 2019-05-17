Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.
Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısının 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.
Duyuruda, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacağı ifade edildi.
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