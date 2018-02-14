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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
14.02.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da puan hesapları!

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Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Rahman Buğra Çağıran ve Murat Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacakları maçtan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde şu anda avantajlı durumda olduklarını belirterek, daha iyi seviyeye gelmek istediklerini söyledi.

Bursaspor ile zor bir maç oynayacaklarını aktaran Rahman Buğra, "Bursaspor maçının deplasmanda olması illa yeneceğiz anlamına gelmiyor. Yenilmemeyi de bir başarı olarak düşünüyorum. Tabii ki bazı maçlar var yenmek için çıkarsın, her maça yenmek için çıkıyoruz ama deplasmanda oynayacağımız Bursaspor maçında puan ya da puanlar bizim için idealdir." diye konuştu.

"ÜST SEVİYELERE BAKMAK İSTİYORUZ"

Malatya ekibinin orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise sezon içerisinde alınan 1 puanların önemli olduğuna dikkati çekti.

Alt sıralardan kurtulmak istediklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak alt değil, üst sıralara bakmak istiyoruz. Oraya bakacak gücümüzde var. Üst seviyeye oynayabilecek kaliteli bir gruba sahibiz. İnşallah bunu da gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Eski takımı Bursaspor'a karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Murat Yıldırım, "Bursaspor'da 1,5 yıl forma giydim, iyi zamanlarım oldu. Ateşli bir taraftarı var. Mutlaka saha içerisinde bunun etkisi de olacaktır. Biz tecrübemizi kullanarak, sakin kalırsak, orada puanları alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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