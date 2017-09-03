Yeni Malatyaspor'da Jose Reyes sesleri

Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 günlük bayram izninin ardından çalışmalarına yarın yeniden başlayacak. Ligde geride kalan 3 haftada hanesine 4 puan yazdıran sarı-siyahlılar, Milli takım arasını ve Kurban Bayram’ını birleştirerek 3 gün izin yaptı.

Kasımpaşa ile 11 Eylül Pazartesi günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ülkelerinin milli takımlarında bulunan Khalid ve Sadio’dan yoksun başlayacak olan Malatya temsilcisi, önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışmalarına Malatya’da devam edecek.

Bu arada Doğu ekibinde transferde de hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir adı dünyaca ünlü golcü Jose Antonio Reyes ile anılan sarı-siyahlı ekibin, bu transferi gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Takıma yıldız futbolcu kazandırmak için görüşmelerini sürdüren kulüp başkanı Adil Gevrek’in, teknik direktör Sağlam’ın da ‘olur’unu alarak, Reyes için temaslara başladığı ifade ediliyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un ayrıca 8 Eylül tarihinde bitecek transfer döneminin son gününe kadar Kayserispor'dan ayrılan Veliton ile resmi sözleşme imzalamak için çabalayacağı iddia ediliyor.

Galatasaray’ın bu oyuncu için aradan çıkmasıyla eli rahatlayan Malatya temsilcisinin golcü futbolcuya imza attırmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sarı-siyahlı yönetimin transfer dönemi bitmeden en az 3 transfer daha yapacağı öğrenildi.