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GeriFutbol Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak’ta başlayacak
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 09:54,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak’ta başlayacak

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Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak’ta başlayacak

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da futbolculara 1 haftalık izin verildi. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek’te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Malatya ekibi, Antalya'da geçireceği yaklaşık 10 günlük hazırlık döneminde 2 de hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek’te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas’a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya’da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.

Malatya ekibinde kamp kadrosunun açıklandığı ve bazı futbolculara kendilerine kulüp bulmalarının söyleneceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak’ta başlayacak

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