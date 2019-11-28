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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da hedef, yenilmez serisini devam ettirmek!

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Yeni Malatyaspor'da hedef, yenilmez serisini devam ettirmek!

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan ve 6 haftadır mağlup olmayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan sarı-siyahlılar, puanını 19'a yükseltti. Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 6. sırada kendisine yer buldu.

Son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 6 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 de beraberlik alan sarı-siyahlılar, 12 puan topladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Rakip Sonuç
7. Yukatel Denizlispor 5-1
8. İttifak Holding Konyaspor (D) 2-0
9. İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0
10. Kasımpaşa (D) 2-2
11. Göztepe (D) 1-1
12. Fenerbahçe 0-0

Not: Tabloda ilk takım BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak alınmıştır.

- En çok gol atan takım

İlk 12 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı konumunda.

Malatya temsilcisini 24 golle lider Demir Grup Sivasspor, 23 golle Trabzonspor, 21 golle de Fenerbahçe izledi.

- En golcü isim Jahovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 12 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

Sarı-siyahlı takımda Adis Jahovic'i Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 4 golle takip etti. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile Thievy Bifouma 3'er, Eren Tozlu, Gökhan Töre, Moryke Fofana ve Robin Yalçın ise 1'er gol kaydederken, 2 golü ise rakip takım oyuncuları kendi kalesine gönderdi.

- Çelikel: "Fenerbahçe maçında 1 puana çok sevinemedik"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında zorlu rakipleri Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıklarını hatırlatan Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe maçında 1 puana çok sevinemedik, 3 puan da alabilirdik. Keşke her maç sonrası aynı şeyleri konuşmuyor olsak ama öyle olmuyor. Hakem maçın önüne geçti ve nizami golümüzü vermedi. Büyük takımlarla ilgili neden böyle bir pozitif ayrımcılık yapılıyor anlamıyoruz. Emeğimizin bir kıymeti yok mu? Takımın moralini yüksek tutmak için o kadar büyük emek harcıyoruz ama karşılığını göremiyoruz. Böyle durumlar yaşanınca da üzülüyoruz. Türkiye'de futbolun kalitesini tüm aktörler olarak yükseltmemiz lazım. Hakem heyetlerinin birçok maçta karşılaşmanın önüne geçtiğini görüyoruz. Bu da futbol adına üzücü. Fenerbahçe'yi yenemedik ama yenilmedik de. Bu anlamda tüm futbolcuları, teknik heyeti kutluyorum."

- "Ligde ilk 5'te, hatta ilk 3'te olmak istiyoruz"

Çelikel, hedeflerinde bir sapma olmadığını, yola emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Biz hedefi olan bir kulübüz. İnşallah bu hafta deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçını kazanıp, yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. 6 haftadır yenilmiyoruz fakat bu bizim için yeterli değil. Ligde ilk 5'te, hatta ilk 3'te olmak istiyoruz. Tüm hedeflerimiz bu doğrultuda. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını anlatan Çelikel, "Malatya deplasmanına gelen takımların kolay kolay mağlup olmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Hedefimiz sezonun ilk yarısını en az 28-30 puanda tamamlamak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sezonun ilk yarısında hedefimizi tutturup, ikinci yarısında daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu. 

Yeni Malatyasporda hedef, yenilmez serisini devam ettirmek

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