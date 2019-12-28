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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 23:39,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle yarın Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin durumuna ilişkin şöyle denildi:

"Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup yarınki maçın kadrosunda yer alamayacaktır."

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Yeni Malatyasporda Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı


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