Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin durumuna ilişkin şöyle denildi:

"Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup yarınki maçın kadrosunda yer alamayacaktır."

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