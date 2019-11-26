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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.11.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

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Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. İdmana izinli olan futbolcular katılmadı.

Antrenman öncesi saha ortasında futbolcularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Yalçın, oyuncularına yeni bir haftaya girdiklerini ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maça iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

"Galibiyeti hak eden bir oyun oynadık"

Bu arada takımdaki son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Pilten, "Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.

Müsabakada verilen ya da verilmeyen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Biz ligin iyi ekiplerinden birisi karşısında iyi mücadele ettik. Bu anlamda futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var. Gençlerbirliği geçen hafta kazanarak moral buldu. Bizim için kolay maç olmayacak" diye konuştu.

Yeni Malatyasporda Gençlerbirliği mesaisi başladı

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