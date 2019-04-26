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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.04.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut istifa etti

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Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut istifa etti

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut istifa etti. 

Dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında oynanan Galatasaray maçı sonrası istifa edeceğinin sinyallerini veren Erol Bulut, bugün Kulüp yönetimi ile görüşerek görevini bıraktı.

5-2’lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin durumunu görüşerek karara bağladı. Toplantı sonrası yönetimle karşılıklı anlaşmaya varılarak Erol Bulut’un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray

Sportif Direktör Ali Ravcı, Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını doğrulayarak, “Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Tabii gelinen süreç hepimizi derinden üzmektedir. Erol hocamızla önemli başarılara imza attık, güzel günler geçirdik. Ama futbolda bu tür ayrılıklar her zaman vardır bundan sonra da olacaktır. Bu anlamda kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah alınan bu karar her iki taraf için de hayırlı olur” diye konuştu. 

Ravcı, ayrıca takımın Kasımpaşa maçına Erol Bulut’un yardımcıları nezaretinde hazırlanacağını ifade etti.

Erol Bulut, dün gece Galatasaray'a farklı yenildikleri maçın ardından istifa sinyali vermişti...

Erol Bulut: "Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim"Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyali verdi. Erol Bulut, "1-2 gün içersinde radikal bir karar alabilirim" dedi.
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Yeni Malatyasporda Erol Bulut istifa etti

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