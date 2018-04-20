Yeni Malatyaspor'da deprem! Oyuncular idmana çıkmadı
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek oyuncuların idmana çıkmadıklarını doğrulayarak yarın maaşlarını ödeyeceklerini açıkladı.
Beşiktaş Süper Lig'de Yeni Malatyaspor maçının ardından Galatasaray deplasmanına gidecek.
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