Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlığı nükseden ve oyuna devam edemeyen Aytaç’ın Malatya’ya dönmeyerek tedavisi için İstanbul’da kaldığı belirtildi.
Daha önce de orta sahasındaki bir başka isim Godson Azubuike’yi sakatlıktan dolayı kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytaç’ın da sakatlanmasıyla orta sahada sıkıntıya girdi.
İstanbul’da bulunan Aytaç Kara’nın yarın yapılacak doktor kontrolünden sonra tedavisine başlanacağı, genç oyuncunun 9. haftaki Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacağı ifade edildi.