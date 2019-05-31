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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

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Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da 3'ü kiralık olmak üzere 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Malatya temsilcisi ligde mücadele ettiği iki sezon boyunca transferde gösterdiği özenle dikkati çekerken, gideceği Avrupa macerası öncesi kısa süre içerisinde kadrosunda revizyona gitmeyi planlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme'nin de sözleşmesi sona eriyor. Transfer opsiyonu sarı-siyahlı kulüpte bulunan Guilherme, 2018-2019 sezonunda 30 maça çıkarak 2 bin 251 dakika formasını terletti ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

Takım kaptanı sol kanat oyuncusu Adem Büyük de sözleşmesi biten futbolcular arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımında 2 bin 115 dakika süre alarak 6 gol kaydetti.

Guilherme takımda bu sezon en çok forma giyen 4'üncü, Adem Büyük ise 6'ncı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Adem Büyük Yeni Malatyaspordan ayrıldı
Son Dakika: Adem Büyük Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

Kalecilerin de sözleşmesi sona eriyor

Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle ile Ertaç Özbir'in de anlaşması bitti.
Malatya'ya 2017-2018 sezonunda Fransa'nın Le Havre'den ekibinden gelen Farnolle, bu sezon forma giydiği 20 maçta kalesinde 29 gole engel olamazken birçok başarılı kurtarışla da galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Ertaç Özbir ise bu sezon 14 maçta koruduğu kalesinde 17 gole engel olamadı.

Kamara'nın transfer opsiyonu Malatya'da

İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar Kamara da sözleşmesini tamamlayan futbolcular arasında.
Fransız oyuncu, ligde sarı-siyahlı formayı ilk kez 21. hafta giydiği Atiker Konyaspor maçının ardından sakatlık yaşayarak 3 hafta takımını yalnız bıraktı.

Takımın gol sorununu çözmek için alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Kamara, sahada toplam 703 dakika kalarak 1 gol attı.

Sözleşmesi biten diğer oyuncular

Evkur Yeni Malatyaspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın da anlaşması sezonun bitmesiyle sona erdi.

Takımda ayrıca ön libero Murat Yıldırım, stoper Murat Akça, forvet Ömer Şişmanoğlu, Fransız kanat oyuncusu Michael Pereira'nın da sözleşmeleri bitti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ile 1 1 sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusu Erkan Kaş'ın durumu da iki taraf arasında yapılacak görüşme sonucu belli olacak.


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