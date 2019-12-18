Yeni Malatyaspor'a tur için beraberlik yetti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig takımı Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta aldığı 3-1'lik galibiyet ve toplamda oluşan 5-3'lük skor Malatya'ya turu getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrılarak tur atladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Keçiörengücü 50 ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'da 78. dakikada sahneye çıkan Fofana maçın skorunu 2-1'e getirdi. 87. dakikada Guilherme attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2
Bu sonuçla sahasında oynadığı turun ilk maçını 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.
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