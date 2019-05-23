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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'a 100 milyon!

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Yeni Malatyaspor'a 100 milyon!

Ligin son maçında konuk edeceği Bursaspor’u yenmesi durumunda Avrupa’ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar’da yönetim hazırlığını yaptı. İki sezondur mütevazı kadrolarla ligde yer alan Yeni Malatyaspor, Avrupa için transfere 15 milyon Euro (103 milyon TL) ayıracak.

Erol Bulut yönetiminde flaş bir sezon geçiren, genç teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra Ali Ravcı yönetiminde de başarısına devam eden ve Avrupa’nın kapısına kadar gelen Yeni Malatyaspor’da yönetimden büyük hazırlık.

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Sarı- Kırmızılı yönetim Avrupa Ligi’nde başarılı olmaya aday bir kadro oluşturacak. Bunun için de transfer yapılanmasına tam 15 milyon Euro, yani yaklaşık 100 milyon TL ayıracak. Avrupa hedefi ve kalan Bursaspor maçıyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan başkan Adil Gevrek şunları söyledi:

‘Bursa da kazanmak zorunda!’

“Avrupa hedefimiz için Bursaspor maçını kazanmamız lazım. 5. sırada bitirmeliyiz. Bursaspor da kazanmak isteyecektir. Matematiksel olarak biz de tam 5. olmadık, onlar da tam olarak düşmedi. İki takım da kazanmak isteyecektir ama biz kendi sahamızda oynayacağız. Bunun avantajını son ana kadar kullanmak zorundayız. Taraftarımızın da sezonun son maçında stada gelip destek vermesini bekliyoruz.”

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Yeni Malatyaspora 100 milyon

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