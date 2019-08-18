Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...

YENİ MALATYASPOR

Süper Lig’de geçen sezon zaman zaman sıkıntılı günler geçirse de Yeni Malatyaspor hem sezonu 5. tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi, hem de Türkiye Kupası’nda yarı finalde Galatasaray’a elendi. Hiç şüphesiz Yeni Malatyaspor taraftarları geçen sezonki performanstan memnun kaldı.

Bu sezona antrenör Sergen Yalçın ile giriyorlar. Birçok takım hazırlık maçı yaparken, onlar bir anda kendilerini Avrupa Ligi eleme turu maçlarında buldular. Burada hemen akıllara geçtiğimiz sezonlarda yine Avrupa kupaları bileti alıp, sezonu erken açan ve sonraki dönemde bunun sıkıntısını yaşayan ekipler akıllara geliyor. İşte bu noktada Sergen Yalçın’ın en fazla dikkat etmesi gereken konu, oyuncularının fiziki durumu olacaktır.

Sezon içerisinde Boutaib’i kaybettikten sonra hücum hattından pek verim alamamışlardı. Yaz döneminde Kamara da takımdan ayrıldı. Bu bölgeyi Adis Jahovic ile doldurdular. Olimpija Ljubljana ile oynanan maçlarda Jahovic, nasıl bir golcü olduğunun mesajını verdi. Adem Büyük’ün yerine ise Moryke Fofana geldi. Geçen sezon da Süper Lig’de oynayan sol kanat yerinde bir transfer.

Hiç şüphesiz yaz transfer döneminin en önemli kaybı, sezonu 14 gol & 6 asistle kapatan Danijel Aleksic. Şu ana kadar onun yerini net şekilde dolduracak bir isim alamadılar. Guilherme’yi bir sezon daha kiralayan Yeni Malatyaspor’da sağ kanada bir diğer transfer ise Gökhan Töre. Uzun süredir sakatlıkları sebebiyle sahalarda göremediğimiz yetenekli ismin yeni macerasında yapacakları Yeni Malatyaspor adına kritik olabilir.

Savunma hattı ve orta sahadan çok önemli bir kayıp yaşamayan Yeni Malatyaspor’da bu bölgelere Chaaleli ve Hadebe takviyeleri yapıldı.

Gerek kadrosunun oturmuş ve kaliteli oluşu, gerekse de Sergen Yalçın faktörüyle, sezonu erken açmaktan etkilenmediği takdirde, sezonu yine üst sıralarda tamamlaması normal olacaktır.

Rakamlarla geçen sezon:

- Maçlarında aleyhine en fazla penaltı verilen ekip (12 penaltı)

- Maçlarında en fazla kırmızı kart çıkan ekip (maç başına 0,50)

- Ligde 20 maçları Toplam 2-3 gol aralığında sona erdi

BAŞAKŞEHİR

Bir önceki sezonda da olduğu gibi yine son haftalarda yaşanılan puan kayıpları sonrası zirve yarışında istediğini alamayan Başakşehir, bu kez ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Takımın başına, yaklaşık 5 yıllık ikinci dönem görev süresinin ardından Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı’nın yerine geçen sezonu Çaykur Rizespor’da tamamlayan Okan Buruk getirildi.

Elbette yaz transfer döneminde Emre Belözoğlu, Kudryashov, Bajic gibi takımdan ayrılan isimler oldu; ancak yerlerine gelen isimlere baktığımızda Başakşehir’in kan kaybettiği söylenemez. Hatta daha da güçlendikleri bile söylenebilir.

Öncelikle hücum hattının geçen sezona göre çok daha alternatifli olduğu aşikâr.

Robinho, Demba Ba ve Napoleoni takımda kalırken, yanlarına Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli ve Muhammet Demir takviyeleri yapıldı. Ayrıca takımın kemik isimleri Visca ve Mossoro’yla birlikte Elia ve Arda Turan, antrenör Okan Buruk’un elindeki alternatifler arasında.

22 golle geçen sezon ligde en az gol yiyen ekip olan Başakşehir’de savunma hattı ağır bir kayıp yaşamadı. Kaleci Mert Günok yine iş başında olacak. Epureanu ve Chedjou ikilisini yanına Miguel Vieira alındı. Ayrıca geçen sezon içerisinde Mahmut Tekdemir’in savunmanın göbeğinde kullanıldığı düşünülürse zorlu sezonda sıkıntı yaşamaları beklenmiyor.

Sol beke Aziz Behich takviyesi gelirken Clichy’nin varlığıyla birlikte sol bek tam anlamıyla güvenliğe alındı denilebilir. Sağ bekte ise Caicara’yla birlikte Uğur Uçar. Bu bölgenin takımın en yumuşak tarafı desek yeridir.

Orta alana yapılan Azubuike, Furkan Soyalp takviyelerinden sonra bu alanda rekabet daha da artacaktır.

Rakamlarla geçen sezon:

- Ligin en az gol yiyen ekibi (22 gol)

- Deplasmanda ligin en fazla puan toplayan ekibi (32 puan)

- Ligde maçlarda en fazla ilk golü atan takım (24 maç)

- Ligde maçlarda en az ilk golü yiyen takım (7 maç)

- Ligde ilk 15 dakikalık periyotta en az gol yiyen ekip (1 gol)

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