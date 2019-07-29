Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor
GeriFutbol Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.07.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda turu geçeceğine inanıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turunda mücadele etmeye hak kazanarak ilk maçını oynadı.

Malatya'nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

Turu rövanş maçına bırakan sarı-siyahlılar, deplasmanda turu atlayarak üçüncü eleme turunda mücadele etmeyi hedefliyor.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiklerini belirtti.
Aldıkları sonucun dezavantajlı gibi görünse de turu geçeceklerine yürekten inandıklarına dikkati çeken Çelikel, şunları söyledi:

"Takım tam anlamıyla hazır olmasa da yeni transferlerimizin sahada gösterdiği performans gerçekten bizleri memnun etti. Tüm futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. Yeni Malatyaspor olarak Slovenya'dan galip gelerek turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi UEFA'da gruplara kalacağız inşallah. Taraftarlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize ve tüm futbolseverlere grup maçlarına kadar seyri güzel mücadeleler izleteceğiz."

"3-4 futbolcuyla görüşüyoruz"

Çelikel, kendisinin de yer aldığı transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sezonu erken açtıkları için transferde ellerini çabuk tuttuklarını dile getiren Çelikel, şöyle konuştu:

"Turu geçersek en az 2 oyuncu daha UEFA listeye eklenecek ve önemli katkılarda bulunacak. Biz sezona erken başladığımız için acil transferler yaptık. Her zaman söylediğimiz gibi bu futbolcuları daha önce de izledik ve takıma faydası olacağına inandığımız isimlerdi. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takıma katkı sağlayacak, ekonomi politikamızı değiştirmeyeceğimiz 3-4 futbolcuyla görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar forvet, sol bek ve orta saha. Belki bir stoper daha alabiliriz. Yapılan görüşmelerde sona geldik ve yakın zamanda açıklayacağız inşallah."

"Ligde hedef en az 5'incilik"

Geçen sezon 47 puan toplayarak ligi 5. sırada bitirdiklerini hatırlatan Çelikel, bunun çoğu kesimi şaşırttığını aktardı.

Hakkı Çelikel, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını ve ayakları yere sağlam basarak ilerlerdiklerinin altını çizerek, bu sezon da aynı şekilde yol alacaklarını söyledi.

Bazı noktalarda asla tavizlerinin olmadığına dikkati çeken Çelikel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aldığımız sonuçlar sürpriz değil. Kulübü iyi yöneten bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Ben yeni dahil oldum ama elimden geleni daha iyiye gitmek için yapacağım. Bu sezon hedefimiz ise yine en az 5'incilik. Çıtamızı yüksek tutacağız ve buna göre mücadele edeceğiz. İki yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz ama ciddi tecrübeler edindik. Biz yönetim olarak ekonomik anlamda sınırlarımızı biliyoruz ve bunu aşmamaya gayret ediyoruz. Hem transferlerde hem de diğer konularda ekonomik olarak kimseye taviz vermiyoruz. Böyle olunca da ne futbolcu ödemesi gecikiyor ne de oyuncunun kafasına bir şey takılıyor. Aynı doğrultuda, doğru transferlerle bu sezon da iyi bir başarı göstereceğimize inanıyorum."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tura inanıyor
Yusuf Yazıcı'dan transfer tebessümü
Medipol Başakşehirli Gulbrandsen'den Galatasaraylı Linnes'e yanıt
Göztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...