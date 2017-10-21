Ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen ve ayrıca 21 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan Trabzonspor, 9uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspora konuk olacak. Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo mavililer, bu akşamki maçı kazanarak 2017-18 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor. Saat 19.30da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇALIMBAYDAN İLK MÜDAHALE SAVUNMAYA

Hafta içerisinde teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbayın, ilk olarak bu sezon en çok eleştirilen bölge olan savunma hattında değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, 6-1 mağlubiyetle sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alan Mustafa Akbaş ile Jan Duricanın yerlerine Uğur Demirok ile Masa görev vermesi, aynı maçta sol bek oynayan Hubocanı ise savunmanın göbeğinde görevlendirmesi bekleniyor. Ayrıca bu sezon henüz ilk 11de şans bulamayan Fabian Castillonun da bu maçta ilk 11de sahaya çıkabileceği kaydedildi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE İLK KEZ

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, bu akşam oynayacakları maçla birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 puanla 11inci sırada yer alan Trabzonspor ile 8 puanla 13üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor, bu akşam ki maçta 3 puan mücadelesi verecek.

5 OYUNCUYA KART UYARISI

Süper Ligin 9uncu haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonsporda 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Kuckanın yanı sıra sarı kart ceza sınırında yer alan Mas, Okay, Olcay ve Burak Yılmaz bu akşamki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Ligin 10uncu haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo mavililerde teknik heyetin, oyunculardan kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

YENİ MALATYASPOR VE TRABZONSPOR'UN İSTATİSTİKLERİ

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kazanabildi ve son dört maçta galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk sekiz haftanın ardından en fazla gol yiyen takım. Trabzonspor ayrıca Süper Lig'de kendi tarihlerinde ilk sekiz haftaların ardından en fazla gol yediği sezonunu yaşıyor. Trabzonspor lige o sezon yeni yükselen rakiplerine karşı oynadığı son dokuz maçta sadece iki galibiyet elde edebildi. Trabzonspor bu rakiplerine karşı deplasmanda altı maçtır kazanamıyor ve bu maçlarda kalesinde 21 gol görürken, sadece dört gol atabildi.

Trabzonspor'un ligde oynadığı son altı deplasman maçının beşi berabere sonuçlandı. Bordo mavililer bu seriden önceki yedi maçın altısını kazanmışlardı. Ligdeki ilk maçında Osmanlıspor'u yenen Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı yedi maçta bir galibiyet elde edebildi.Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de oynadığı sekiz maçın beşinde toplam dört veya daha fazla gol atıldı. Bu maçların sadece birinde karşılıklı gol olmadı. Bu maçta, Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi karşı karşıya gelecek; diğer iki takım Fenerbahçe ve Kasımpaşa. Bu sezon Süper Lig'de sadece Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'dan daha fazla ikili mücadele kazandı. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla paful yapan ve en fazla sarı kart gören takım. Trabzonspor bu sezon kalesine en fazla isabetli şut gelen ikinci takım. Bordo mavililer, ligde kalesine gelen her 1.9 isabetli şutta bir gol yiyor ve bu alanda ligin en kötü takımı. Yeni Malatyaspor ise kalesine gelen her 2.1 isabetli şutta bir gol yiyor ve bu alanda ligin en kötü dördüncü takımı.

Trabzonspor bu sezon ligde akan oyunda en fazla gol atan, ancak duran toplardan en fazla gol yiyen takımı.

Trabzonspor bu sezon ligde aleyhinde en fazla penaltı çalınan ve en fazla penaltı golü yiyen takım. Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda hiç puan kaybı yaşamayan tek takım. Trabzonspor ise öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden, ancak geri düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım. Aytaç Kara bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla sekiz maçta iki gol atıp bir de asist yaptı. Aytaç geçen sezon ligde 17 maçta gol katkısı yapamamıştı.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde direk katkıda bulundu. Burak Yılmaz, Süper Lig'de sekiz isabetli şut çekti ve bunlardan yedi gol buldu. Ancak golcü oyuncu, son iki maçında isabetli şut çekemedi.