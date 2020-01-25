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GeriFutbol Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelenecek mi? İki kulüpten de açıklama geldi
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelenecek mi? İki kulüpten de açıklama geldi

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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelenecek mi? İki kulüpten de açıklama geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçının deprem sebebiyle ertelenmesine ilişkin alınacak kararı saygıyla karşılayacaklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Malatya ekibi de resmi hesabından maçın belirlenen gün ve saatte oynamak istediklerini belirtti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçının deprem sebebiyle ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bordo mavili ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağını duyurarak olası bir erteleme kararına anlayışla yaklaştı.

Trabzonspor'un açıklamasında "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Yeni Malatyaspor "Depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz." şeklinde duyuru yaptı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelenecek mi İki kulüpten de açıklama geldi

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