Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı yeni Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferde kadrosuna takviyeler yaparak güçlenen E.Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa doğumlu Kongo uyruklu futbolcu Teknik Direktör Erol Bulut’un da transfer listesinde bulunuyordu.
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