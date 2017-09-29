Yeni Malatyaspor taraftarları Kerkük için tek yürek

Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor’u hiçbir maçında yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Pazar günü oynanacak olan A.Konyaspor müsabakasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin referandum oylaması yapmasını protesto etmeye hazırlanıyor.

“Taraftar olmak ülkemizle ilgili iyiye, güzele, doğruya taraf olmaktır”

Malatyaspor tribün liderlerinden Murat Alpay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatyaspor taraftarı olarak her zaman ülkemizle ilgili her konuya hassas yaklaştık ve gerektiğinde tepkimizi ortaya koyduk. Bizler vatansever bir taraftar grubu olarak bu hafta oynayacağım maçta Kuzey Irak’ta Türkmen soydaşlarımızın yaşadığı bölgede hiçbir dayanağı olmayan referandum kararını protesto edeceğiz. Müsabakanın başında, 'Kerkük bizimdir, bizim kalacak' sloganıyla bu tepkimizi dile getireceğiz. Bütün Malatyalı futbolseverleri bu konuda ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Unutulmasın ki taraftarlık sadece yeşil saha içerisinde geçerli değildir. Bir diğer anlamda taraftar olmak ülkemizle ilgili iyiye, güzele, doğruya taraf olmaktır. Taraftar olmak ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ise sessiz kalmamak demektir. Haydi büyük Malatyaspor taraftarı sahamızda oynayacağımız Konyaspor müsabakasında herkese nasıl bir şehir olduğumuzu en güçlü şekilde gösterelim” diye konuştu.