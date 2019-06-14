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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.06.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor şov yapacak! 10'a yakın transfer...

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Yeni Malatyaspor şov yapacak! 10'a yakın transfer...

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, 10'a yakın transfer yapacaklarını söyledi.

Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki performansı, transfer çalışmaları ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini ifade etti.

Gevrek, Spor Toto Süper Lig'e 6. sıra hedefiyle başladıklarını anımsatarak, 2018-2019 sezonunu hedeflerinin üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada tamamladıklarını belirtti.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Gevrek, "İnişli ve çıkışlı bir sürecin ardından ligi hedefimizin üzerinde tamamlayarak önemli bir başarılı elde ettik ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçı oynamaya hak kazandık. Son derece mutlu ve gururluyuz. Başarılarımızı sürdürebilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gevrek, bu sezon hem ligde hem de kupada önemli mesafe katettiklerini, UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte kendilerine destek olan başta taraftarlar olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

- "Şu an en önemli gündemimiz transfer"

Gevrek, UEFA Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları dolayısıyla lige erken "merhaba" diyeceklerini dile getirerek, "Önemli bir sürece giriyoruz. Şu an en önemli gündemimiz transfer. Doğru transferler yapmak için yoğun çalışıyoruz. Transfer komitemiz, hocalarımız, sportif direktör çalışıyor. Zamanımız kısıtlı. Şu an takımda sözleşmesi biten ve ayrılan futbolcularımız var. İç ve dış transferde 10'a yakın futbolcu alacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandıklarını anımsatan Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli bir başarı elde ettik. UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeleri kayıpsız geçip gruplara kalmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ligi de aksatmak istemiyoruz. İki kulvarda da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Gruplara kalmak hem başarı anlamında hem de maddi anlamda bizim için önemli. Bütün Malatyalılar gururlu ve mutlu çok şükür. Bunu camiamız ve halkımızla başardık. Önemli olan geldiğimiz yeri korumak. Bu sezon yoğun bir süreç bizi bekliyor. Kadromuzu da ona göre kurup sağlam takım oluşturmamız lazım."

Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıklarını hatırlatarak, "Sergen Yalçın ile çalışmalara başladık, transferlere beraber karar vermeye çalışıyoruz. Başarılı olacağına inandığımız için zaten Sergen hocayla anlaştık. Malatyalılar inansın, güvensin ve takımlarına sahip çıksınlar. Hep birlikte daha

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