Türkiye Kupası'nda çeyrek finale bir adım kala Sivasspor karşısında tur şansı arayacak olan Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde bol gollü galibiyete odaklanacak. İlk maçı 4-0 gibi bir skorla kazanan Sivasspor, avantajını korumak için rakibi karşısında tedbiri elden bırakmayacak. Peki, Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakib, Acquah, Robin, Guilherme, Bifouma, Fofana, Umut Bulut.

Sivasspor : Samassa, Furkan, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan, Fatih, Mert, Emre, Kone, Yatabare

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile Sivasspor çeyrek finale çıkma mücadelesi verirken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

YENİ TRANSFER KONTROLDEN GEÇTİ

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Remi Walter, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.





Sivasspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmişti! İşte maç sonu galibiyet sevinci...