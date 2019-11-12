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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor sıralamadaki yerinden memnun

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Yeni Malatyaspor sıralamadaki yerinden memnun

Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Daha iyisini yapabilir miydik, evet yapabilirdik. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" dedi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 11 hafta sonunda oluşan puan tablosundaki yerlerinden memnun olduklarını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu da söyleyerek, "Sahadaki kazanma arzuları, vazgeçmeyen iştahlarıyla futbolcularımız alkışlanacak bir mücadeleyle yoluna devam ediyorlar. Mücadeleden, çalışmadan vazgeçmeyen bir takımı ve de kişiyi asla kimse yenemez. Biz de saha içerisinde kazanmak için istekli ve özellikle de coşkulu oynadığımız zaman ki buna içeride oynadığımız maçlarda bizimle beraber olup, bizi destekleyen taraftarımızın coşkusu da eklenince çok daha güzel şeyler oluyor. Açıkçası bu sezon daha gole dönük, daha atak oynayan bir görüntüdeyiz. Bu da maçlarımızı seyir zevki bakımından iyi bir hale getiriyor. Amacımız iç saha, dış saha demeden bu coşkulu halimizi her maça yansıtabilmek. Son maçta Göztepe karşısında özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii deplasmanda alınan her puan kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Yine Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa olduğunu belirten Ali Ravcı, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli aradan sonra zorlu bir maç trafiği içerisine gireceğiz. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır. Avrupa için bu sezon daha tecrübeliyiz. Eğer katılırsak daha iyi bir derece elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor sıralamadaki yerinden memnun

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