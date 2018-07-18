 Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
18.07.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

 Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

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 Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor, yarın kamp hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekibi Alanyaspor ile maç yapacak.

Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı İstanbul’a gönderilen Adem Büyük dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Khalid Boutaib’in de dahil olduğu kamp çalışmalarında tempo arttıran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularının adeta pestilini çıkarıyor. Dayanıklılık ve güç arttırıcı çalışmaların yanı sıra teorik derslerle de oyuncularını yeni sezona hazırlayan Erol Bulut, oyuncularına nefes aldırmıyor.

ALANYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Yeni Malatyaspor kamp hazırlıkları kapsamında yarın saat 16.30’da Süper Lig ekibi Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yeni katılan oyuncuların son durumu ve takımın fiziksel durumunu daha yakından görmek için Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, müsabakanın yeni sezon öncesi takımlar ilgili önemli ipuçları vereceğine inandığını söyledi.

Kampa son olarak Khalid Boutaib’in de katıldığını belirten Ravcı, "Topuk Yaylası kampımız devam ediyor. Günde çift antrenman temposuyla yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanmıyoruz. Bu anlamda oyuncularımız yoğun tempoya rağmen gayet istekli ve keyifli. Kampa son olarak Khalid katıldı. Onun da fiziksel durumu gayet iyi. Kampımızda yarın Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Takımı daha yakından görme açısında önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçın yeni sezon öncesi bize önemli ipuçları vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

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